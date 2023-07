Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zoeterwoude vandaag

Nieuwe opvang Oekraïners in De Tuin van start

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen gaat in Alphen en omgeving onverminderd door. De locaties aan de Alphense Steekterweg en de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk werden deze week definitief, in Leimuiden opent vanaf augustus ook een nieuwe huisvestingsplek.