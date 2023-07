Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zoeterwoude vandaag

Kogel is door de kerk: bezwaren ingetrok­ken, niets staat woningbouw in Gnephoek meer in de weg

Niets staat de bouw van 5500 woningen in polder Gnephoek nog in de weg. Door nieuwe bouwtechnieken en manieren om water te verwerken zijn de laatste tegenstanders, provincie en waterschap, overtuigd. ,,Dit is heel goed nieuws voor woningzoekenden.”