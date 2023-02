Groen licht voor viaduct in N11 bij Zoeterwoude

Valentijnsdag Eerste date op de mountainbi­ke en code roze onder de korf: sport staat centraal bij deze stellen

Velen voelen een diepgewortelde liefde voor sport. Maar soms levert sport ook liefde op. Relaties die ontstaan zijn op het ijs of in de sporthal. Of tussen twee sporters die elkaar toevallig tegen het lijf liepen, maar hun gezamenlijke leven afstemmen op ieders sportverplichtingen. Drie stellen vertellen deze Valentijnsdag over hun liefde voor elkaar én de rol die sport speelt in hun relatie.