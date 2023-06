Heldere dag in Zoeterwoude

‘Kanjer’ Leroy fietst naar Spanje voor zijn zieke schoonou­ders: ‘Heb gevoel dat ik niet meer kan huilen’

Iedere dag fietst Leroy van Steenis zo’n honderd kilometer om aandacht te vragen voor zijn schoonouders, die beiden aan een zeldzame vorm van kanker lijden. Hij is bijna bij de finish in het Spaanse Santiago de Compostella. Zijn vrouw is maar wat trots op hem.