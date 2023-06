Kans op lichte regen en bewolkt weer in Zoeterwoude vanochtend

indebuurt.nl Hoera! De horecazaak en het terras bij de Balijhoeve zijn open

Na de verbouwing van Stadsboerderij de Balijhoeve was er lange tijd geen horeca in het pand. Daar is nu verandering in gekomen: we kunnen vanaf nu naast een bezoek aan de koeien, varkens en kippen op het terras genieten van een hapje en een drankje.