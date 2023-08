Nachtvlinders spotten populaire hobby: 114 soorten geteld in Zoeterwoude

Druk Gymworld vanaf november ook baken van rust voor blokkende studenten

Terwijl turners springen, rennen en balanceren, blokken studenten vanaf dit najaar in alle rust in Gymworld in Zoetermeer. Het stadsbestuur stelt voor drie ruimtes in het sportgebouw twee avonden en een dag in het weekend als stille studieruimtes beschikbaar te stellen aan scholieren en studenten.