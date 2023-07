Slavernij­ver­le­den knaagt aan Frida (85): wie zijn haar Afrikaanse voorouders en wat maakten zij mee?

Frida Winklaar Domacassé (85) wil weten wie haar voorouders zijn, waar in Afrika zij vandaan komen en wat zij tijdens de slavernij doormaakten. De Waddinxveense is een nazaat van tot slaaf gemaakten, maar heel veel meer dan dat weet zij niet over haar familiegeschiedenis.