Jane werd vlakbij school van haar jongste aangereden: ‘Dit had een kind kunnen zijn’

‘Dit had een kind kunnen zijn’, flitste bij Jane Hartog door haar hoofd nadat ze was aangereden op de Kadelaan, vlak bij de school van haar jongste. Deze weg ligt rond basisschool De Tjalk die al langer vraagt om meer veiligheid. Voor Hartog was de maat vol.