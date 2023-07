Alarm Hornbach verstoort nachtrust van omgeving zo’n vier uur lang: ‘Niet de eerste keer’

lezersbrieven ‘Een extra opstel­strook richting de pont is geen echte oplossing voor dit probleem’

Extra opstelstroken bij de pont van Hekelingen naar Nieuw-Beijerland. Een lezer betwijfelt of dat dé manier is om te vermijden dat Spijkenisse weer vastloopt tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Verder reacties op het inkorten van de tramlijnen in Rotterdam en op de column van Wessel Penning.