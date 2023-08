Brede welvaart inwoners Zuidplas lager dan landelijk gemiddelde

Karel neemt na 40 jaar Zomercarna­val afscheid met een knal: ‘Er hoeft maar één gek tussen te lopen’

Het was zijn allerlaatste keer. Karel Willems was erbij toen het Zomercarnaval, in 1983, voor het eerst in Utrecht werd gehouden. Een jaar later kwam het Caribische feestje naar zijn stad, Rotterdam. En een paar jaar later trok hij de kar om na 26 jaren als voorzitter afgelopen zaterdagavond rond een uur of tien vermoeid op de bank te eindigen. ,,En dan hoor je over een schietincident...”