Buren ontdekken brand in kwekerij en komen razendsnel in actie

De vader van Esther was een bekende, Nederland­se artiest: ‘Hoe kan het dat hij eenzaam stierf?’

Nog maar 10 jaar was Esther toen ze kreeg te horen dat haar vader Jan Blaaser, in die tijd een van Nederlands bekendste artiesten, was overleden. Dertig jaar later zit ze nog vol vragen. Hoe kan een man die als artiest volle zalen trok, een vrouw had die van hem hield en een jong dochtertje achterliet, eenzaam sterven in een appartement?