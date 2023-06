Garage, driedubbel glas en geen hoge energierekening: dit huis kan van jou zijn

FUNDAPAREL Genoeg plek voor sauna of sporthonk: dit huis heeft een grote ruimte onder de grond

Van robuuste woningen in de stijl van de jaren 30 is bekend dat ze veelal beschikken over en suite deuren, erkers, hoge plafonds en gemetselde gevels. Zulke accenten zijn terug te vinden in de twee-onder-een-kapwoning aan de Berkenlaan 8 in Kamerik. Voor 940.000 euro kun je de verhuiswagen alvast laten voorrijden.