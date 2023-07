Scheep­vaart gestremd nadat Goudse spoorbrug niet meer opengaat, diverse zeilboten liggen te wachten

Bij werkzaamheden aan het spoor bij station Gouda is De Hoge Gouwespoorbrug in storing geraakt. Hierdoor is er geen scheepvaart mogelijk, laat een woordvoerder van ProRail weten. Verschillende boten liggen in de Gouwe te wachten op doorvaart.