Heldere dag in Zuidplas

Monument moet de pijn van de coronapan­de­mie in Capelle verzachten: ‘Vergeten doe je het nooit’

De coronapandemie heeft diepe sporen achtergelaten in Capelle aan den IJssel. Bijna 200 inwoners lieten het leven door de ziekte, die de wereld langdurig in een ijzeren greep hield. Om de nabestaanden een plek te geven om te herdenken, is er nu een monument bij het Rinus Terlouwpad aan de Hollandsche IJssel. ‘Vergeten doe je het nooit’.