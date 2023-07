Kwart eeuw hulp aan mensen in problemen – ook in welvarende gemeente: ‘Aantal hulpvragen stijgt nog steeds’

Voorraad groten­deels verwoest, maar vijf dagen na brand start bedrijf weer op: ‘Nog drie flessen cola’

De nachtelijke brand van afgelopen weekeinde in de opslagruimte van Leefgoed de Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel, kwam wel even binnen bij de eigenaren. Maar lang werd er niet getreurd, want met het zomerse weer in aantocht moest daadkrachtig worden gehandeld. Met resultaat, want vanaf vandaag is het horecabedrijf weer geopend.