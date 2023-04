Mariniers vallen hoofdkwartier ‘terroristen’ binnen: ‘Dit was puur op adrenaline’

Na minderja­rig meisje nu ook jongen aangehou­den voor megabrand in leegstaand pand Zoetermeer

Nadat dinsdag al een minderjarige was aangehouden, is donderdag opnieuw een minderjarige in de politiecel beland vanwege betrokkenheid bij de verwoestende brand in het leegstaande datacentrum in Zoetermeer. Het gaat om een meisje en een jongen.