Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in Zuidplas

Stoppen met vrachtver­voer op de Gouwe? ‘De container­schip­pers gedragen zich opgejaagd’

Is de Gouwe wel geschikt voor het vervoer met vrachtschepen? Gouwenaar II, een schip vol containers gevuld met bier, voer in de vroege vrijdagochtend van 7 april rond 05.45 uur tegen de lage spoorbrug in Gouda. Onze lezers zeggen: ‘De Gouwe is absoluut geschikt voor vervoer met vrachtschepen. Dat gebeurt daar al eeuwen.’