Meisje van 5 krijgt na maanden wachten tóch een rolstoel

Al 50 jaar badmeester: Retty (67) heeft al duizenden kinderen uit haar dorp leren zwemmen

Drie generaties dorpelingen leerde ze zwemmen, in de vijftig jaar dat Retty Kapteijn badmeester is in Ons Polderbad. Maar ze hielp ook mee tijdens de verbouwing en ‘keerde elke tegel om’. ,,Het zwembad was me heilig.”