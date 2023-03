Mensen stonden in rijen voor de deur, toch kwam er een einde aan deze populaire Bazar: dit is waarom

Werkt als een tierelier: hoe Noa en Mariëtte op deze slimme manier klanten lokken naar hun winkel

Veel kleur, hip en opvallend: in binnensteden vind je steeds meer winkels die fantastisch smoelen op Instagram. En dat is geen toeval. Steeds meer – vooral jonge - ondernemers weten het platform slim in te zetten als gratis reclamebord.