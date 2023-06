Minder sociale koopwoningen, kleiner bos: vraagtekens bij invulling Vijfde Dorp

Gouden tijden: social media inspireren steeds meer mensen om goud- of zilversmid te worden

Het beroep van goud- en zilversmid zit in de lift, wijzen cijfers van de Kamer van Koophandel uit. Dit nieuws klinkt als muziek in de oren van onder meer Kaj Bras. Hij is docent goudsmeden aan het Zadkine College in Schoonhoven, de enige goud- en zilversmidopleiding in ons land.