Nieuw plan nodig om Zuidplas bekender te maken

Lezer ziet dokken voor afvalbreng­sta­ti­on niet zitten: ‘Wat een onbenullen, die pseu­do-politici’

Het is nog niet duidelijk of de plannen om het nieuwe afvalbrengstation aan de Goudkade in Gouda te redden de inwoners zelf geld gaat kosten. Ze vinden er in elk geval wel wat van. En in Boskoop fronsen ze de wenkbrauwen over het gezeur over onkruid in het dorp.