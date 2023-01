Oud verkeersplan opnieuw in beeld: ‘Ontsluit nieuwe wijk in Moerkapelle via Bentwoudlaan Waddinxveen’

GROENE HART IN... Postzegels verzamelen voorbij? De hobby is springle­vend: ‘Nog steeds topprijzen betaald’

In de jaren 60 en 70 had bijna iedere tiener een postzegelalbum. Postzegels sparen was populair bij jong en oud. Hoewel digitale post de papieren post verdringt, is ‘postzegelen’ als hobby nog lang niet voorbij. Filatelistenverenigingen in Alphen, Boskoop en Gouda bestaan nog steeds.

6 januari