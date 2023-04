Piloot John werd enkele dagen voor bevrijding doodgeschoten, nu herdenken Anouk (11) en Sophie (12) hem

Tsunami aan WOZ-bezwaren, ambtenaren hebben rest van het jaar nodig om ze af te handelen

Zoetermeer is bedolven onder bezwaren tegen de WOZ-waarde. Zo’n 9400 Zoetermeerders meldden zich bij de gemeente omdat ze het niet eens zijn met de waardebepaling van hun pand. De oproep om niet meteen een no-cure-no-pay-bureau in de arm te nemen is door velen in de wind geslagen.