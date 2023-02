Plan voor komst van basisscholen valt slecht bij omwonenden: ‘Als het gebeurt, gaat kostbaar groen verloren’

Bushalte pas na drie aanpassin­gen goed toeganke­lijk voor mensen met beperking: ‘Resultaat is nu prachtig’

Liefst 79 bushaltes in de vier dorpen van Zuidplas zijn afgelopen maanden aan een inspectie onderworpen. Ze werden getoetst op toegankelijkheid en waar mogelijk aangepast. Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken in de gemeente is er blij mee. ,,Maar we zijn er nog niet.”

