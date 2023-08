Raad van State stelt einduitspraak kolossaal groter tuincentrum Van der Spek uit

De schrik van iedere voetbalfan: verkeerde clublogo in nieuwe schoolagen­da

De zomervakantie is alweer bijna ten einde en dat betekent tijd voor nieuwe schoolagenda’s. Kruidvat heeft voor deze gelegenheid speciale voetbalagenda’s gemaakt, maar bij één Ajax-exemplaar is het goed misgegaan: halverwege de agenda staan in plaats van Ajax-logo’s die van Feyenoord.