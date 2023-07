indebuurt.nl Come on Barbie, let's tea party: deze high tea is helemaal in Barbie­stijl

Je kunt bijna niet om de hype heen: op 19 juli is de langverwachte Barbiefilm in première gegaan en sindsdien kleurt ons leven roze. Ook Museumcafé Gouda speelt handig in op Barbiegekte met een high tea helemaal in stijl.