Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en trokken spoor van vernieling met oud en nieuw: ‘Dom grapje’

indebuurt.nl Pasen 2023: Hier in Zoetermeer kun je ontbijten en brunchen

Niets zo fijn als er een lekker ontbijtje voor je klaarstaat in de morgen. Of een uitgebreid buffet waaruit je de lekkerste gerechten kunt pakken waar je trek in hebt. Diverse restaurants hebben op Eerste en Tweede Paasdag (zondag 9 en maandag 10 april 2023) paasontbijt of paasbrunch. Leuk om met de familie naar toe te gaan! Vergeet niet op tijd te boeken, anders ben je het (paas)haasje.