Scherven van zonnepanelen na brand kilometers verder in de akker: 'Die wil je niet tussen de frieten’

'Ongevaar­lij­ke' boom valt spontaan bovenop auto's: hoe kan dat?

Een reusachtige boom in het Crabethpark in Gouda viel deze week pardoes om. Over een voetpad heen landde het gevaarte op twee geparkeerde auto’s. En dat terwijl de boom nog niet stond aangemerkt als gevaarlijk. Hoe kan dit? En kunnen we meer plots omvallende bomen verwachten?