Niet in de schoolban­ken, maar het verpleeg­huis: hier breng je je opleiding meteen in de praktijk

Een opleiding volgen, niet vanuit de schoolbanken, maar in een verpleeghuis. Twintig studenten van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige aan het mboRijnland beginnen deze week aan hun studie in de ouderenzorgcentra De Hanepraij en Savelberg in Gouda.