Baasje gezocht: 23 x deze lieve honden en katten zitten in het asiel van Gouda

Ben jij op zoek naar een spinnend vriendje of een trouwe viervoeter? In het dierenasiel van Gouda wachten honden en katten met smart op een nieuw baasje. Deze lieve huisdieren zitten momenteel in het dierenasiel Dierenopvangcentrum Gouda.