Kinderen genieten bij Jeugdvakan­tie­land: ‘Zo’n glimlach van een meisje, dat is me alles waard’

Jeugdvakantieland, wie is er als kind niet geweest. De Rotterdamse sport- en evenemententempel Ahoy staat dit jaar voor de 65ste keer in het teken van het kinderfestijn. ,,Bij dat jubileum staan we niet echt stil. We steken het geld liever in activiteiten voor de kinderen’’, klinkt het.