Versleten lichtmasten langs dijk dreigen om te vallen en worden met spoed weggehaald

Voortvluch­ti­ge aangehou­den met veel drugs, geld en vuurwapen

Een 28-jarige man uit Moordrecht die nog een paar dagen achter de tralies moest, is in een woning in de Doctor Abraham Kuyperstraat aangehouden. In de woning trof de politie grote hoeveelheden harddrugs aan. Burgemeester Han Weber heeft besloten de woning te sluiten.