Verwachting: Zuidplas krijgt er tot 2050 meer dan negenduizend huizen bij

Van pizza's naar steppegras: dit komt er in het oude pand van Delizie

Gouda is een pizzeria armer, maar een eetcafé rijker. Aan de Wijdstraat 26 wordt hard gewerkt om Pizzeria Delizie om te toveren tot Eetcafé Tante Kaatje. Eigenaar Sarena Gelderblom-Ernst hoopt in september open te gaan: “Naast klassieke lunchgerechten, gaan we in de avond steppegras serveren.”