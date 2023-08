Vijfde Dorp in Zuidplas krijgt voorlopig geen derde ontsluitingsweg op N219

indebuurt.nl 7 x zo vierden BN'ers uit Gouda de zomervakan­tie

Het weer denkt dat het al herfst is, maar wij blijven nog even in de zomerse sferen en blikken terug op de zomervakantie! Ook BN’ers uit of woonachtig in Gouda genoten van de zomer en deelden dit op Instagram. Kijk je mee?