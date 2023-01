Zuidplas waarschuwt voor zwendel met landbouwgrond tegen woekerprijzen

Vaak doen zulke aanbieders de belofte dat de agrarische bestemming van de grond op korte termijn zal wijzigen. ,,Als dan blijkt dat de bestemming helemaal niet wordt gewijzigd, voelen kopers van die gronden zich misleid en opgelicht, omdat zij niets met de aangekochte grond kunnen”, stelt een gemeentewoordvoerder.

Reële verwachting

Zuidplas wil oplichting voorkomen. Dat kan door te controleren of het realistisch is om een bestemmingswijziging te verwachten. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het geldende bestemmingsplan te vinden, de huidige bestemming van de grond te controleren en te zien of de gemeente die wil gaan wijzigen.

Grondprijzenbrief

De website www.kadaster.nl en plaatselijke makelaars bieden informatie over de huidige marktwaarde van grond met bestemming ‘agrarisch’ en met de ‘beweerde toekomstige bestemming’. ,,Om een indruk te krijgen kunt u ook in de Grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas lezen welke grondprijzen en rekenmethodieken het Grondbedrijf hanteert bij verkoop van grond.”

Onherroepelijk

Waardeverhoging door een gewijzigde bestemming treedt pas in als de bestemming echt onherroepelijk is gewijzigd. Dat is het geval als de gemeenteraad een wijzigingsbesluit heeft genomen, de bezwaar- en beroepstermijnen zijn verstreken en er geen bezwaar- en beroepsprocedures meer lopen.

Belangrijk is de verkoopvoorwaarden en boetebedingen goed door te lezen in de koopovereenkomst en de leveringsakte bij de notaris. Aangeraden wordt juridisch advies in te winnen bij vermoedens van oplichting of misleiding. Aangifte doen bij de politie kan ook.

