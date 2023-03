Afstraffing NAC niet zonder gevolgen: ‘We zullen met een aantal andere namen starten’

Dit NAC kan niet verdedigen: ‘Iedere aanval van Jong Ajax is een doelpunt, dat is om te lachen’

Aanvankelijk is hij kort na de schrobbering opvallend mild. Later maakt Peter Hyballa van zijn hart geen moordkuil. ,,Een goede voorhoede van Ajax tegen een slechte verdediging van NAC. Dat blijft een never ending story.”