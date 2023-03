Caroline woont knus op een voormalige camping

Vierde divisie Hoop doet leven in Klein-Zun­dert: ‘Moeten onze kop en ons leven voor de bal blijven gooien’

Terwijl de degradatiestrijd steeds uitzichtlozer leek te worden, pakte Moerse Boys in eigen huis tegen Sportclub Silvolde de laatste strohalm door de directe concurrent met 1-0 te verslaan. De ploeg wist voor het eerst in 2023 weer eens een wedstrijd te winnen en verkleint het gat met Silvolde naar vier punten. ,,Linksom of rechtsom, deze moest écht gewonnen worden.”