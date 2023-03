De doelman die twee keer scoort in een jaar tijd: ‘Of er beelden van zijn? Ik denk het niet’

Raad blokkeert droom Et­ten-Leur­se kalvermes­ter, tot verbazing advocaat: ‘Dan gaan we naar de rechter’

ETTEN-LEUR - ,,Als de vergunning definitief geweigerd wordt, gaan we naar de rechter.” Aldus Johan van Groningen, advocaat van de familie Rommens uit Etten-Leur. Die is verbijsterd over het onverwachte besluit van de raad om toch niet mee te werken aan de komst van een kalvermesterij aan de Zwartenbergeseweg.