Eigenaar van schuur waarin dode man lag, dacht dat ze ‘olie maakten’

met video Breda maakt zich weer op voor klûntocht: ‘Indrukwek­kend dat het zo groot is geworden’

BREDA - We hebben het gecheckt, maar de ijsmeesters voorzien de komende weken geen dikke ijslaag bij Stavoren. De tocht der tochten komt er waarschijnlijk weer niet, maar er is ook goed nieuws: geklûnd wordt er wel. Niet in Friesland, maar ‘gewoon’ in Breda.

16:04