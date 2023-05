Emotioneel afscheid bij degradatie Moerse Boys: ‘Kon bijna niks eten vanochtend’

Hoofdklasse Halsteren eindigt moeilijk seizoen met dom verlies

Halsteren sloot het seizoen af met een onnodige 3-2 nederlaag bij Hoogland. In de laatste minuut besliste de thuisclub het duel vanaf de penaltystip. Halsteren-coach Erwin de Nijs was niet te spreken over het resultaat, hoewel er voor beide teams niets meer op het spel stond. ,,We hadden wel tien goals moeten maken.’’