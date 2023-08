Bushalte voor de deur: bewoner Veldstraat eist geld van Zundert voor overlast

DEN HAAG/ZUNDERT – Pas toen ze er net woonden, hoorde Evert Jacobs dat er pal voor zijn deur aan de Veldstraat in Zundert nieuwe bushaltes zouden komen. Hij voelt zich overvallen: ,,Als we het eerder geweten hadden, had ik dat huis mogelijk niet gekocht.”