Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media

Gezeur aan een speciaal vliegertouw

Het is zo’n dag waarop ik voor een kilo aan dingen wil doen, terwijl ik slechts voor een pond energie heb. Als de taxi te laat dreigt te komen, lekt daarvan nog eens een ons weg om het vervoerssysteem te mobiliseren.

Ik maak graag een praatje met de chauffeur maar deze ochtend hoop ik een zwijgzame chauffeur te treffen, zodat ik nog even rust in mijn hoofd kan creëren alvorens aan mijn opdracht te beginnen. Net op tijd komt de taxi bij mij thuis in Halsteren voorrijden. De chauffeur stapt uit, helpt mij galant met mijn bagage en vervolgens gaan we op pad.

Ofschoon ik weet dat de man er niets aan kan doen, kan ik het niet nalaten een opmerking over zijn late komst te maken. Hij bevestigt dit direct, maar lijkt verder meer oor te hebben voor de muziek die uit de cd-speler schettert. ‘Ook dat nog, daar gaat mijn rust’, denk ik narrig.

In plaats van uiting te geven aan mijn bozige gevoel maak ik een opmerking over de artiest, waarna ik de chauffeur vriendelijk vraag het volume iets lager te zetten. Aan dit verzoek wordt zonder morren voldaan. Ter hoogte van Roosendaal laat André Hazes senior vol trots de vlieger van zijn zoontje op, hij vertelt dat er in hem wordt geloofd, maar dat het nu toch echt de hoogste tijd is het drankgelag te beëindigen.

Terwijl hij de taxi rustig over de Brabantse wegen naar mijn bestemming stuurt, geniet de chauffeur hoorbaar van de muziek. Dat vind ik grote klasse. De muziek is aan mij niet besteed maar ik geniet, omdat deze arbeidsvitaminen hem kennelijk zo’n goed doen.

Mijn slechte humeur bind ik terstond vast aan de vlieger. Ik ben bijna teleurgesteld als het navigatiesysteem mijn bestemming aankondigt. Opgepept door chauffeur en volkszanger begin ook ik aan mijn klus.

Riet Brusselaars,

Halsteren

Bijzondere ervaring op offshore booreiland

Tijdens mijn werkzaamheden als supervisor op een booreiland kwam ooit een groep bezoekers van de overheid voor een rondleiding. Ze kwamen met een helikopter en zouden een aantal uren op het productieplatform verblijven. Op dat moment werd groot onderhoud gepleegd en waren er zo’n tachtig personen aanwezig.

Als ervaren offshore-medewerkers hadden we verplicht een aantal veiligheidscursussen gevolgd, alvorens we aan boord mochten. Zoals overleven op zee, ehbo en brandbestrijding. Tijdens het vervoer vanaf de helihaven naar het platform droegen we een oranje overlevingspak. Mocht de heli boven zee in de problemen komen en je kwam in het water terecht, dan had je op deze manier de meeste kans op redding.

Tijdens het verblijf van de genoemde groep mensen was er in een tijdbestek van slechts een uur tot tweemaal toe een brandalarm afgegaan. Op zo’n moment moest iedereen zich naar de life-boats voor eventuele evacuatie. Bij aankomst op het platform wordt men ingeschreven in een muster-roll, zodat men weet wie er aan boord is en bij welke reddingsboot men zich moet melden in geval van een noodsituatie.

Nadat het tweede brandalarm was afgegaan, zijn de gasten vermoedelijk direct naar de helikopter gerend, zonder zich af te melden. Niemand was op de hoogte dat de heli was vertrokken. Ook de op een booreiland altijd aanwezige HMI (Hoofd Mijnbouw Installatie) niet, die verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt op en rond de installatie op zee.

Bij een calamiteit dient een helikopter die zich op het helidek bevindt, altijd daar te blijven en stand-by te zijn, om eventuele gewonden te kunnen afvoeren. Het vertrek van de heli was een zware overtreding. Gelukkig waren er geen gewonden. Maar het toonde wel aan, dat mensen in paniek verkeerde beslissingen kunnen nemen en niet denken wat de consequenties voor anderen kunnen betekenen.

Bij evaluatie, is hier op hoog niveau uitvoerig over gesproken en dat dit in de toekomst vermeden moest worden.

Dion Joosten,

Putte

Lees verder onder de foto:

Volledig scherm Natuurgebied Pannenhoef tussen Etten-Leur en Rijsbergen © Ralph van Wolffelaar

Wat is de natuur toch bijzonder

Rijdend naar het natuurgebied Pannenhoef (tussen Rijsbergen en Etten-Leur), zien we al een groep grote witte vogels neergestreken in de wei. Het is vanuit de verte niet goed te zien wat voor vogels het zijn, waarschijnlijk zijn het zwanen. Wat een schitterend gezicht.

Eenmaal aangekomen en klaar voor onze wandeling genieten we eerst even van de stilte in het bos. We kijken op ons gemak in het rond. De vogeltjes fluiten vrolijk hun lied.

Je voelt de aarde onder je voeten bewegen als je op de drassige paden loopt. Onderweg krijgen we van andere wandelaars al het advies om niet verder door te wandelen vanwege het teveel water op de paden. Het heeft de afgelopen tijd flink geregend en dat is duidelijk te zien. We gaan het toch proberen en ja, we voelen wel wat water in onze schoenen, maar dat is niet zo erg.

De paarden en de koeien in de wei, zo’n mooi plaatje. De roofvogel in de boom op de uitkijk. De blauwe lucht met de mooi gevormde wolken. De zon stralend aan de hemel, die ons heerlijk verwarmt.

Verder wandelend, horen we in de verte het geluid van een specht. Is het de groene specht? Even stilstaan en goed luisteren. Het geluid klinkt dichterbij dan we dachten en we vermoeden dat het de zwarte specht is. Even later horen we hem tikken en zien hem ook. Met heel zijn lijf is hij bezig tegen de boomstam.

Dan horen we nog een tweede zwarte specht, die even later komt aangevlogen richting de andere specht. Hij probeert contact te maken, maar de andere is zo druk bezig met het hakken dat hij hem negeert. Zo blijven ze met elkaar sjansen.

Wij gaan weer verder op pad. Wat is de natuur toch mooi en wonderlijk.

Ineke Vriends,

Achtmaal

(Lees verder onder het kader:

Geen grote prijzen: ultieme geluk van de Postcode en Vriendenloterij

Ik heb me vaak afgevraagd waarom ik nog deelnam aan de Postcode- en Vriendenloterij. De kans op een grote geldprijs is bijna nul. Opzeggen is ook geen optie, want het zal toch niet? Maar sinds mijn pensionering vorig jaar ben ik blijer met mijn deelname aan de loterijen. Oké, ik ben mijn geld kwijt. Maar de VIP/Introducékaart en voordeelvouchers van beide loterijen zijn ‘herontdekt’.

Nu knip ik fanatiek de voordeelvouchers uit, reserveer een tijdsslot in een museum en trek er samen met vriendin of zus op uit. En alles voor ‘bijna niets’.

En we zijn niet de enige: een grote groep senioren bezet van maandag tot vrijdag met hun voordeelpassen de musea en het openbaar vervoer. Met plezier observeren we hun gedrag. Het levert verbazend veel nieuwe inzichten op.

Naast herinneringen maken, hebben we veel lol. Zoals in het Noordbrabants Museum bij de Vaandeldrager. Toen we daar de lunch wilde gebruiken, herinnerde ik mij de vouchers voor gratis koffie met Bossche bol. ‘Of er alleen koffie kon worden besteld’. Helaas niet. Dus gingen de bollen in een doosje, en mocht de lekkernij van bakker Jan de Groot mee op ‘citytour’.

De keer dat we buiten bij Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een selfie maakte. Zo druk bezig dat we de hondenpoep over het hoofd zagen.

Of op weg naar de gratis rondvaart Maasvlakte 2. Onderweg een tussenstop in Brielle. Dikke pret omdat we daar in het Historisch Museum geen gebruik konden maken van de VIP-kaart, maar ook geen korting kregen omdat we nog geen 65 waren. Op dat compliment konden we nog weken teren.

Er is genoeg te zien en te beleven. En bij gebrek aan grote prijzen is dat het ultieme ‘geluk van de Postcode- en Vriendenloterij’.

Jenny Schram,

Chaam