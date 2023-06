Kans op helder weer in Zundert vanochtend

Nacompetitie derde/vierde divisie Opperbaron Jamie Kankam neemt ‘afscheid’ met lijfsbe­houd: ‘Baronie heeft mij veel gegeven’

Baronie blijft in de derde divisie. Zondagmiddag werd verloren bij JOS Watergraafsmeer, maar de score over twee wedstrijden was in het voordeel van de Bredanaars. Jamie Kankam zwaait af met een lach.