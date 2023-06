Lekker weer in Zundert vandaag

Verward en in paniek naar verpleeg­huis, maar toch zingt Joke (83) weer: ‘De rust is ingedaald’

BREDA - Ouderen die in ontredderde toestand acuut worden opgenomen in het verpleeghuis. Bij Aeneas in Breda zien ze dat ook. ,,Ouderen die vermagerd, in paniek of verward zijn. Dat je denkt: hoe kan het dat deze mensen het zo lang hebben volgehouden thuis?”