Magnifieke Forthomme leidt biljarters Zundert in play--offs voorbij Cues&Darts Tilburg

De biljarters van Stichting Topbiljart Zundert hebben voor een stuntje gezorgd door het Tilburgse Cues&Darts uit te schakelen in de eerste ronde van de play-offs. Vooral door een uitschieter van Roland Forthomme trok de Zundertse formatie in Tilburg aan het langste eind.

ST Zundert was de competitie als vierde geëindigd, Cues&Darts als derde, zodat de Tilburgse formatie in eigen onderkomen mocht aantreden. De twee keer dat ze elkaar in de competitie tegenkwamen, wonnen de Tilburgers. En die verschenen nu in hun sterkste opstelling, met de Fransman Pierre Soumagne, de Spanjaard Ruben Legazpi en de in Portugal woonachtige Colombiaan Robinson Morales. En ook nog ‘gewoon’ Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel.

Bij Zundert werd Forthomme bijgestaan door Thorsten Frings, Francis Forton en Sam van Etten.

De ontmoeting leek de kant van de thuisloeg op te vallen, tot Forthomme aan de tafel verscheen. Binnen drie beurten had hij 22 caramboles gemaakt en was het pauze. Zijn tegenstander Legazpo stond nog op nul. Na elf beurten was de partij ten einde.

Inmaakpartij

En omdat beide teams twee partijen winnend afsloten, moest het aantal gemaakte caramboles bepalen wie er door mocht naar de tweede ronde van de play-offs. ,,Dan is zo’n inmaakpartij natuurlijk catastrofaal”, aldus Wilksowski. ,,Roland was de enige van Zundert die tot zoiets in staat is en dat doet hij één keer in de twintig, vijfentwintig partijen. En dan nu dus net op het moment surpreme... Klasse van hem, balen voor ons.”

STB Zundert gaat op 11 juni met Dekker Keukens uit Zundert uitmaken wie van beide SIS mag uitdagen in de best-of-three-finale.

Cues&Darts/Extreme - STB Zundert 4-4. Zundert op basis van gemaakte caramboles naar volgende ronde. Legazpi - Forthomme 11-40 (11 beurten), Morales - Frings 40-26 (21), Soumagne - Forton 40-24 (26), Wilkowski - Van Etten 26-40 (33).