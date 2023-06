Moderne horecazaak Flore in Rijsbergen: ‘Voor een Pornstar Martini hoef je niet meer naar Breda’

indebuurt.nl Bredase weekend­tips: 7 x deze leuke dingen kun je dit weekend in onze stad doen

Het is bijna weekend en er is weer vanalles te doen in Breda! Heb je last van keuzestress? Dit lijstje helpt je een handje. De volgende activiteiten kun je doen in het weekend van 23 tot en met 25 juni.