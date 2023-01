Na jarenlange vete willen broers in Rijsbergen toch om de tafel

NAC treft SC Heerenveen in de volgende ronde van de beker, speciaal weerzien met Van Hooijdonk en Haye

NAC Breda is zaterdagavond aan SC Heerenveen gekoppeld in de volgende ronde van de KNVB beker. De ploeg van interim-trainer Ton Lokhoff heeft in ieder geval de geliefde thuiswedstrijd gekregen. Ook is het een speciaal weerzien met Sydney van Hooijdonk en Thom Haye.

