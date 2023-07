Vlaamse Lieve leidt Nederlands mannenbe­drijf met 7000 medewer­kers: ‘De baas tegenspre­ken is bij jullie zo gewoon’

LAGE ZWALUWE/BREDA - De liefde bracht Lieve Declercq (57) naar Nederland. Nu staat de Vlaamse aan het hoofd van Spie, de grootste technische dienstverlener van Nederland waarvan het hoofdkantoor in Breda staat. ,,Nergens is minder hiërarchie dan in Nederland, je weet nooit wie de baas is.’’