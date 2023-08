Stomdronken bestuurder slingert met auto over de weg in Zundert

Man (32) aangehou­den na vermoede­lij­ke drugsdeal in Breda: drugs en duizenden euro’s in auto verstopt

BREDA - Een 32-jarige man is woensdagavond in Breda aangehouden omdat hij drugs en een paar duizend euro aan contant geld op zak had. Agenten vermoedden dat de Bredanaar drugs aan het dealen was en zetten zijn auto op de Graaf Hendrik III Laan aan de kant.