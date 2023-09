Enthousias­me spat ervanaf bij talenten­cen­trum De Kragt: ‘Ook jeugd uit Hoge Vucht kan nu de wereldtop halen’

BREDA - ‘Wissel!’ galmt er door de nog naar nieuw ruikende zaal in talentencentrum De Kragt in Breda met lachende en hijgende kinderen. De eerste fanatiekelingen rennen van de ene zaal naar de andere om te ontdekken hoe goed ze kunnen verspringen, voetballen of toch rolstoelbasketballen.